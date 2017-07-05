Автор видео с "избиением" Трампом CNN извинился перед телеканалом

Создатель ролика также добавил, что видео не предназначалось для призыва к насилию в отношении журналистов.

Пользователь Reddit с ником HanAssholeSolo принёс извинения за свои антисемитские посты, а также за созданное видео, в котором американский лидер "избивает" человека, вместо головы у которого логотип телеканала. По словам автора, это было не более чем сатирой.

— Я хотел бы извиниться перед членами сообщества Reddit за то, что вы запустили этот сайт и что всё это вышло в противоречие, которого никогда не должно было случиться, — сообщил автор.

Ранее Дональд Трамп опубликовал у себя в "Твиттере" смонтированное видео "избиения". Запись набрала более 330 тысяч ретвитов и сразу вызвала реакцию самого телеканала CNN и ряда других СМИ.

Напомним, скандал между главой США и телеканалом начался после публикации материала о якобы новом расследовании из-за "связей Трампа с Россией".