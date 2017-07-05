Музей в Освенциме отчитал американского политика за репортаж из газовой камеры

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Музей в Освенциме отчитал американского политика за репортаж из газовой камеры

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Республиканцу Клею Хиддингу было указано, что бывшая комната казни людей является не сценой, а местом, где лучше помолчать.

Представители музея, созданного на месте нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, раскритиковали конгрессмена от штата Луизиана Клея Хиггинса, который записал пятиминутное видео из бывшей газовой камеры.

В этом видеосюжете представитель Республиканской партии США отметил, что казни заключённых в газовой камере Аушвица занимали "всего 20 минут". Вывод, сделанный конгрессменом в этом ролике, несколько далёк от логики: Хиггинс утверждает, что военным США следует "быть непобедимыми".

Представители музея ответили конгрессмену в официальном "твиттере", заявив, что бывшая газовая камера — это не съёмочная сцена, а место, где "должно храниться почтительное молчание".

Позже во вторник руководство музея разместило фото входного знака в этом здании с обращением к посетителям "хранить в этом месте молчание".

Член Палаты представителей Клей Хиггинс известен своей жёсткой риторикой. Этот политик, представляющий Республиканскую партию, был избран в нижнюю палату в декабре прошлого года.

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