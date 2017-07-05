Сестра лондонского террориста работала в службе безопасности аэропорта

На новую должность молодая женщина устроилась всего за пару недель до террористической атаки.

Сестра лондонского террориста Хурама Батта, 28-летняя Халема Батт, и её супруг Усман работали в службе безопасности крупнейшего международного аэропорта британской столицы — Хитроу. Об этом сообщает таблоид Mirror.

По данным издания, Усман Дарр трудился на этом месте уже около двух лет, тогда как Халема устроилась на работу примерно за пару недель до нападения террористов.

О том, что в аэропорту трудится близкая родственница боевика, администрация Хитроу узнала от журналистов. Проверив все факты, Халему и Усмана уволили. При этом нет никаких данных, что супруги знали о планах Хурама Батта совершить теракт и имели отношение к той атаке.

Комментировать произошедшее сама сестра террориста не пожелала.