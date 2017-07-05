В США женщина заговорилась по телефону и въехала в толпу прохожих

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В США женщина заговорилась по телефону и въехала в толпу прохожих

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Фото: Jeremy Harris / KUTV

Автолюбительница вышла из автомобиля и скрылась с места трагедии, сейчас её разыскивают полицейские.

В Солт-Лейк-Сити женщина, разговаривающая за рулём автомобиля по телефону, протаранила толпу людей. По меньшей мере один человек погиб, шестеро получили ранения.

По словам очевидцев, автомобиль марки "Мазда" съехал с дороги и врезался в группу людей. Женщина, которая была за рулём, вышла из машины и скрылась. Люди, видевшие, как виновница в момент аварии разговаривала по телефону, кричали ей, чтобы она остановила машину.

Полиция США проводит расследование. Преступница объявлена в розыск.

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