Бывший заключённый Гуантанамо получит почти $8 млн от правительства Канады

Члены консервативной партии страны сатирически прокомментировали происходящее фразой "Знакомьтесь с новым мультимиллионером".

Бывший заключённый Гуантанамо Омар Хадр получит десять миллионов канадских долларов ($7,7 млн) в качестве компенсации за десять лет, проведённых в тюрьме. Об этом сообщает агентство Reuters.

Гражданина Канады Омара Хадра захватили в Афганистане в 2002 году в возрасте 15 лет после перестрелки с американскими солдатами. Он признал себя виновным в убийстве военного медика и стал самым молодым заключённым в военной тюрьме на Кубе.

Позднее Хадр заявил, что оговорил себя под давлением, а адвокаты мужчины рассказали, что в Гуантанамо с ним плохо обращались. Решение о выплате компенсации раскололо политическое общество Канады. В своей петиции члены консервативной партии страны сатирически прокомментировали происходящее фразой "Знакомьтесь с новым мультимиллионером — Омаром Хадром".

Отмечается, что юноша попал в Афганистан вместе со своим отцом, членом "Аль-Каиды"*, и прошёл курс обучения в группе, занимавшейся изготовлением взрывных устройств.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.