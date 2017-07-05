Донбасс готов обеспечить Украину углём, несмотря на конфликт

В ДНР отмечают, что из-за разногласий Киев предпринимает "неудачные попытки" поставлять уголь из отдалённых стран.

Несмотря на разногласия, Донбасс готов полностью покрыть потребности Украины в угле. Об этом "Известиям" сообщил полпред Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он заявил, что из-за создавшейся ситуации Донецк работает над диверсификацией рынков сбыта. Тем не менее заинтересованность в поставках угля на Украину по-прежнему есть.

— Для Украины мы самый удобный вариант в плане логистики и цены из всех поставщиков угля для электростанций. Однако, учитывая политическую составляющую, мы наблюдаем зачастую неудачные попытки Киева переключиться на поставки из других стран — ЮАР, Австралии, а сейчас и США, — констатировал Пушилин.

Он отметил, что в условиях экономической и транспортной блокады Киев продолжает частично закупать уголь в Донбассе, однако платит завышенную цену и занимается этим через посредников.

Пушилин отметил, что Украина для Донбасса по-прежнему является самым крупным покупателем угля, который добывается на территории республики.

— Но осуществлять прямые поставки из-за блокады весьма затруднительно, — подытожил он.