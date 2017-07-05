На Украине бывшего российского военного обвинили в терроризме

Вместе с россиянином по делу проходят уроженцы Северодонецка Даниил Гладков и Андрей Стоянов, а также уроженец Луганска Богдан Венгер. Они попали в плен вместе с Агеевым.

Российского военного Виктора Агеева, попавшего в плен под Луганском, заключили в СИЗО. Ему и ещё троим военным избрана мера пресечения по статье "Террористический акт". Мужчины арестованы без права внесения залога. Об этом сообщил телеканал "112 Украина".

В СИЗО заверили, что, несмотря на слухи о возможном ранении Агеева во время плена, его здоровью ничего не угрожает.

Напомним, 24 июня украинские силовики в ходе одной из операций захватили в плен бывшего российского военнослужащего Виктора Агеева. Дмитрий Песков заверил, что Россия будет отстаивать законные интересы задержанного на Украине.

— Не знаю, но могу предположить, что, безусловно, как и в отношении всех граждан РФ, будут приниматься меры по защите законных прав, — сообщил пресс-секретарь президента.