Трамп встретил День независимости на пикнике

На Южной лужайке Белого дома президент США провёл торжества с участием тысяч американских военнослужащих и их семей.

Дональд Трамп отметил День независимости США в компании военнослужащих и их семей. На Южной лужайке Белого дома для нескольких тысяч приглашённых был устроен пикник с барбекю под аккомпанемент оркестра корпуса Морской пехоты США.

Компанию президенту составила его супруга Меланья. Также на празднике присутствовал вице-президент США Майк Пенс со своей женой Карен.

На торжествах в Белом доме были представлены все виды Вооружённых сил США: сухопутные войска, ВМС, ВВС, Корпус морской пехоты и Береговая охрана. Всем им в своём приветственном слове президент дал высокую оценку.

— У нашей страны дела обстоят очень, очень хорошо, независимо от того, куда смотреть. Экономика стремительно развивается. У нас есть вызовы, но мы справимся с ними, уж поверьте мне, — пообещал Трамп.