Китайский пожарный ударом ноги спас школьника-самоубийцу

После ссоры со своими родителями подросток грозился выпрыгнуть из окна 12-го этажа.

Нестандартные действия пожарных помогли предотвратить трагедию в городе Уху китайской провинции Аньхой — спасатель ударом ноги закинул в квартиру школьника, который грозился выпрыгнуть из окна.

По данным издания Mirror, подросток поссорился со своими родителями и пригрозил убить себя. Чтобы взрослые серьёзно отнеслись к его словам, юноша сел на подоконник 12-го этажа и свесил ноги на улицу.

Пока одни спасатели укладывали под окнами высотки надувные матрасы, которые должны были смягчить удар от падения, другая группа поднялась на 13-й этаж.

Один из пожарных обвязал вокруг пояса верёвку и укрепился между этажами. Как-то подросток отвлёкся на реплику кого-то из переговорщиков, которые находились в одной с ним квартире, спасатель резко прыгнул вниз и ударом ноги затолкнул юношу в комнату.