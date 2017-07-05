Китайская подделка. В КНР появился двойник WannaCry

Вирус-вымогатель Green Hat "работает" по схожему алгоритму, а отличие заключается в абсолютном пренебрежении его создателей к анонимности.

В Китае появился компьютерный вирус-вымогатель, имеющий схожие признаки с распространившимся недавно по всему миру WannaCry. Об этом со ссылкой на на разработчика мобильных приложений Cheetah Mobile сообщает телеканал CGTN.

Вирус носит название Green Hat. Атакованные им пользователи теряют возможность запустить операционную систему, а на экране появляется окно с номером аккаунта популярного в Китае мессенджера QQ.

Для разблокировки файлов вирус требует пароль, для получения которого необходимо связаться с вымогателями по указанному номеру аккаунта QQ и заплатить. Сумму выкупа телеканал не называет.

Создатели китайского вируса, в отличие от WannaCry, не очень озабочены вопросом анонимности — номер их аккаунта QQ размещён в окне требования без всяких ухищрений.

В связи с появлением нового вируса в компании Cheetah Mobile призывают пользователей не паниковать. Вымогатель в Китае распространился не сильно, и пользователям лишь нужно оперативно обновить антивирусные программы.