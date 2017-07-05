Побег из курятника: в Австрии из-за ДТП более 7000 куриц оказались на дороге

Полиция не называет имя компании, пострадавшей в результате аварии. Цыплят должны были пустить на убой.

Грузовик, перевозящий куриц, въехал в опору моста, в результате чего семь с половиной тысяч цыплят оказались на дороге. Об этом сообщает телеканал CNN.

Авария произошла на шоссе рядом с австрийским городом Линц. Водитель фургона признался, что заснул во время пути. Оказавшись вне фургона, часть птиц предприняла попытку вырваться на свободу.

— Тысячи птиц моментально побежали по шоссе. Нам пришлось закрыть участок дороги из-за интенсивного движения, — сообщил сотрудник полицейской инспекции Франц Рокеншауб.

Оперативная работа 120 сотрудников пожарной службы помогла не только поймать разбежавшихся куриц, но и уменьшить количество потерь среди пернатых. Информация о пострадавших людях пока не поступала.