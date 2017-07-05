Правительство РФ продлило ответные санкции против Запада

До 31 декабря следующего года продлён запрет на ввоз отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, наложивших на Россию санкции.

Российский кабмин продлил до 31 декабря 2018 года сроки продуктового эмбарго в отношении стран, установивших санкции против России. Соответствующий документ размещён на правительственном сайте.

— Продлён с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединённые Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн, — гласит текст правительственного сообщения.

Указанные ограничения направлены на распространение ответных экономических мер на отдельные страны с учётом степени их вовлечённости в режим антироссийских санкций.

Как ранее сообщал Лайф, президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении ответных мер до 31 декабря 2018 года. Санкции в отношении России несколькими днями ранее продлил Евросоюз.

Следует напомнить, что Путин во время прямой линии 15 июня привёл данные, согласно которым Москва от санкций потеряла порядка $50 млрд, в то время как страны, которые их ввели, — вдвое больше.