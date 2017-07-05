ДНК неандертальцев помогло учёным определить время переселения людей в Европу

Вероятней всего, предки современного человека неоднократно скрещивались с неандертальцами.

Первая группа Homo sapiens покинула территорию нынешней Африки не 70 тысяч лет назад, как считалось ранее, а на 200 тысяч лет раньше. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сотрудниками Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка и опубликованного в издании Nature. Сделать это открытие исследователям позволило изучение окаменелых останков неандертальцев.

Как известно, вид Homo sapiens появился на территории нынешней Африки примерно 300 тысяч лет назад. И лишь примерно 70 тысяч лет назад небольшие группы "африканцев" укрепились на территории других континентов, что впоследствии привело к возникновению популяции современного человека.

— Почему люди раньше не покидали Африку? Континент ведь физически связан с Ближним Востоком. Они могли просто выйти, — этим вопросом задавался директор института Йоханнес Краузе.

Профессор Краузе и его коллеги несколько лет вели поиски неандертальских генов в их ископаемом состоянии, пытаясь отыскать митохондриальную ДНК. Чуть позже после того, как им это удалось, они сумели найти и ядерную ДНК.

Изучение ДНК в останках неандертальцев помогло установить, что первая волна Homo sapiens пробилась в Европу ещё 270 тысяч лет назад, где скрещивалась с Homo neanderthalensis. Через некоторое время эти первые мигранты исчезли, но некоторые компоненты их ДНК остались в ДНК более поздних поколений неандертальцев.

Изучение генов преподнесло учёным несколько сюрпризов. Так, выяснилось, что частицы генов современных людей неафриканской родословной имеют неандертальские "корни". Вероятней всего, скрещивание Homo sapiens с Homo neanderthalensis после переселения первых из Африки было неоднократным.

Головоломкой стало для немецких учёных открытие Денисовского человека — внутри окаменелостей они обнаружили последовательности митохондриальной ДНК, которые не были ни человеческими, ни неандертальскими. Позже исследователям удалось восстановить ядерную ДНК от кости "денисовца", которая помогла установить, что этот подвид вымерших людей был теснее, чем Homo sapiens, связан с неандертальцами.

Все сделанные учёными открытия позволили выяснить, что общий предок современных людей, неандертальцев и Денисовского человека проживал примерно 550—765 тысяч лет назад.