В Мексике мощный удар быка заставил ковбоя сделать сальто

Затоптав свою жертву, свирепое животное переключилось и на других присутствующих на арене людей.

Жуткий инцидент произошёл во время мексиканского родео. Разъярённый бык сбросил с себя ковбоя и набросился на него, когда тот оказался на земле. Сильный удар заставил пострадавшего мужчину перевернуться в воздухе. Об этом сообщает Daily Mail.

Несмотря на попытки остановить животное, бык продолжил затаптывать ковбоя, когда тот оказался на земле. Затем животное резко сменило вектор атаки и набросилось на других людей, находившихся на арене. Информация о состоянии пострадавшего ковбоя пока не поступала.

Ранее Лайф писал о том, что жертвой быка стал признанный испанский матадор Иван Фандиньо. 36-летний мужчина скончался от травм, полученных в схватке с быком: во время корриды животное проткнуло рогом его лёгкое.