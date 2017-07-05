Перевозивший нефрит вертолёт совершил жёсткую посадку в Бурятии

Члены экипажа самостоятельно вышли на связь и сообщили об произошедшем спасателям.

Вертолёт Bell-206 совершил жёсткую посадку в Окинском районе Бурятии. По предварительным данным, внештатная ситуация возникла из-за того, что воздушное судно было перегружено нефритом.

— В 09:57 по местному времени в районе реки Горлык-Гол совершил жёсткую посадку вертолёт Bell-206. На борту находился экипаж из двух человек, которые после инцидента самостоятельно вышли на связь, — рассказали в Сибирском региональном центре МЧС России.

Известно, что один из людей, находившихся в вертолёте, получил закрытую черепно-мозговую травму и находится в тяжёлом состоянии. Состояние второго пилота оценивается как удовлетворительное. В ближайшее время обоих пострадавших доставят в больницу Иркутска

На место аварийной посадки воздушного судна вылетел Ми-8 со спасателями.