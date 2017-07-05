В результате падения ракеты на пляж в Триполи погибло пять человек

Пляж располагается рядом с аэропортом Митига, где происходят бои между вооружёнными силами Ливии и незаконными группировками.

В Ливии в результате столкновения между правительственными силами и повстанцами одна из ракет ударила по общественному пляжу на востоке столицы, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на министерство здравоохранения.

Libya rocket attack kills five on Tripoli beach: ministry https://t.co/CQa6q82UcC pic.twitter.com/AHnImhdMyt — FRANCE 24 English (@France24_en) 5 июля 2017 г.

По последним данным, как минимум пять человек погибли, 25 получили ранения. Среди погибших есть один ребёнок.