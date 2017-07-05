В результате падения ракеты на пляж в Триполи погибло пять человек

В Ливии в результате столкновения между правительственными силами и повстанцами одна из ракет ударила по общественному пляжу на востоке столицы, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на министерство здравоохранения.
Libya rocket attack kills five on Tripoli beach: ministry https://t.co/CQa6q82UcC pic.twitter.com/AHnImhdMyt— FRANCE 24 English (@France24_en) 5 июля 2017 г.
По последним данным, как минимум пять человек погибли, 25 получили ранения. Среди погибших есть один ребёнок.
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