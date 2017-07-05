Секса не было. Полиция Берлина опровергла обвинения в адрес своих сотрудников

Правоохранители заявили, что информация, появившаяся ранее в СМИ, сильно преувеличена.

Группа полицейских, обвиняемая в организации публичной оргии и применении огнестрельного оружия, освобождена от какой-либо ответственности. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на берлинскую полицию.

Расследование установило, что полицейские, отправленные в Гамбург для охраны порядка во время саммита "Большой двадцатки", во время вечеринки создавали много шума, ходили в туалет на улице, однако не занимались сексом на глазах у других людей и не применяли оружие.

— Нет никаких данных, свидетельствующих о том, что полиция занимается чем-то, что должно привести к дисциплинарным мерам. Мы можем с уверенностью сказать, что всё, что сообщалось в СМИ, было явно преувеличено, — заявил глава берлинской полиции Клаус Кандт.

Напомним, более 200 полицейских, прибывших в Гамбург на саммит G-20, были досрочно отправлены домой из-за новостей о распутном поведении стражей порядка во время одной из вечеринок. Общественность приписала "отвязным" полицейским справление нужды в общественных местах, публичный секс и откровенные танцы с оружием.