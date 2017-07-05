Большинство россиян хотят видеть Путина президентом после 2018 года

При этом треть респондентов заявили о том, что будущий глава государства должен проводить более жёсткую внутреннюю политику.

Две трети россиян (66%) хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента РФ после выборов, которые состоятся в 2018 году. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные исследования "Левада-центра".

18% опрошенных заявили, что пост российского лидера должен занять другой человек. Ещё 16% пока не решили, кому отдадут свой голос на выборах президента.

По мнению трети россиян, будущий глава государства должен проводить более жёсткую линию во внутренней политике, а 40% устраивает нынешний курс. И только 12% респондентов высказались о необходимости либерализации.

Более половины респондентов (56%) также заявили, что будущий президент не должен менять линию во внешней политике. 19% опрошенных выступили за ужесточение отношений с Западом, а 13% — за снижение конфронтации.