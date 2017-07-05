Макрон провёл несколько часов на борту атомной подводной лодки

"Краеугольный камень безопасности" — так президент назвал французские силы ядерного сдерживания.

В рамках своего визита на военно-морскую базу Иль-Лонг французский лидер Эммануэль Макрон принял участие в учениях на подводной лодке Le Terrible, являющихся имитацией запуска ядерной ракеты. Об этом сообщает BBC.

На подводную лодку ему пришлось спуститься при помощи вертолёта. Снимок спуска президент Франции опубликовал у себя в "Твиттере".

Visite aux sous-mariniers du SNLE "Le Terrible". pic.twitter.com/Eu9dYmrXCO — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4 июля 2017 г.

Отметим, что Le Terrible является одной из четырёх французских подлодок, оснащённых ядерными ракетами. Кроме подлодок подобным вооружением оснащены и французские ВВС. В общей сложности ядерный арсенал страны составляет около 300 боеголовок.