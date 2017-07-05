Совбез ООН проведёт экстренное заседание в связи с ракетным пуском КНДР

Инициаторами встречи членов СБ ООН выступили Соединённые Штаты, Южная Корея и Япония.

Совбез ООН проведёт экстренное заседание по поводу испытания межконтинентальной баллистической ракеты в Северной Корее. Встречу назначили на 5 июля на 22:00 по московскому времени.

Примечательно, что Совет безопасности решил провести заседание по инициативе США, Японии и Южной Кореи.

Как ранее сообщалось, 4 июля в КНДР объявили о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". При этом испытания уже осудил генсек ООН Антониу Гутерриш.