Совбез ООН проведёт экстренное заседание в связи с ракетным пуском КНДР

Совбез ООН проведёт экстренное заседание по поводу испытания межконтинентальной баллистической ракеты в Северной Корее. Встречу назначили на 5 июля на 22:00 по московскому времени.
Примечательно, что Совет безопасности решил провести заседание по инициативе США, Японии и Южной Кореи.
Как ранее сообщалось, 4 июля в КНДР объявили о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". При этом испытания уже осудил генсек ООН Антониу Гутерриш.
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