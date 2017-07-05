WSJ: Тысячи сотрудников Госдепартамента недовольны Трампом и Тиллерсоном

Тысячи работников Госдепартамента Агентства по международному развитию недовольны тем, как работают президент США Дональд Трамп и госсекретарь Штатов Рекс Тиллерсон. Как сообщает газета The Wall Street Journal, для американского дипломата консалтинговая компания составила специальный доклад, в котором и расписаны настроения сотрудников ведомства.
— Люди задаются вопросом, понимают ли они роль, которую Госдепартамент играет для продвижения интересов США в мире, — отмечается в специальном докладе.
При этом работники сомневаются в лидерских способностях Трампа и Тиллерсона, а также обеспокоены грядущими увольнениями и возможным сокращением бюджета.
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