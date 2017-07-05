WSJ: Тысячи сотрудников Госдепартамента недовольны Трампом и Тиллерсоном

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WSJ: Тысячи сотрудников Госдепартамента недовольны Трампом и Тиллерсоном

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Дональд Трамп и Рекс Тиллерсон. Фото: ©REUTERS/Kevin Lamarque

Работники американского ведомства крайне обеспокоены тем, как работает их руководство.

Тысячи работников Госдепартамента Агентства по международному развитию недовольны тем, как работают президент США Дональд Трамп и госсекретарь Штатов Рекс Тиллерсон. Как сообщает газета The Wall Street Journal, для американского дипломата консалтинговая компания составила специальный доклад, в котором и расписаны настроения сотрудников ведомства.

— Люди задаются вопросом, понимают ли они роль, которую Госдепартамент играет для продвижения интересов США в мире, — отмечается в специальном докладе.

При этом работники сомневаются в лидерских способностях Трампа и Тиллерсона, а также обеспокоены грядущими увольнениями и возможным сокращением бюджета.

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