WSJ: Тысячи сотрудников Госдепартамента недовольны Трампом и Тиллерсоном

Работники американского ведомства крайне обеспокоены тем, как работает их руководство.

Тысячи работников Госдепартамента Агентства по международному развитию недовольны тем, как работают президент США Дональд Трамп и госсекретарь Штатов Рекс Тиллерсон. Как сообщает газета The Wall Street Journal, для американского дипломата консалтинговая компания составила специальный доклад, в котором и расписаны настроения сотрудников ведомства.

— Люди задаются вопросом, понимают ли они роль, которую Госдепартамент играет для продвижения интересов США в мире, — отмечается в специальном докладе.

При этом работники сомневаются в лидерских способностях Трампа и Тиллерсона, а также обеспокоены грядущими увольнениями и возможным сокращением бюджета.