Водитель киевской маршрутки отказался везти чернокожего мальчика

Мужчина не поверил в то, что подросток является гражданином страны, и обвинил его мать в подделке документов.

В Киеве водитель маршрутки отказался бесплатно везти темнокожего подростка и усомнился в его украинском гражданстве. Об этом агентству "Вести — Украина" рассказала мать несовершеннолетнего Галина Узу.

О конфликте киевлянка написала на своей странице в "Фейсбуке" несколько дней назад. По словам женщины, она вместе с мужем и 14-летним сыном Джастином села в маршрутку № 178, но водитель отказался везти ребёнка из многодетной семьи бесплатно. Мужчина не поверил, что мальчик является гражданином Украины, и обвинил Галину в том, что она подделала документы.

— Я заплатила за своего мужа, а за себя и ребёнка не считаю нужным платить, потому что у меня есть такая льгота. Но водитель орал, что знает законы и пусть нас возит тот, кто выдавал эти документы. Говорил: "Посмотрите на себя, разве могут быть такие граждане Украины?" — рассказывает женщина.

Муж Галины, музыкант из группы "Чернобрывцы", который 25 лет живёт на Украине, пытался сгладить конфликт, но шофер был настроен очень агрессивно.

Водитель маршрутки Виталий Луцюк заявил в свою очередь журналистам, что никакого конфликта и не было. По его словам, он разозлился из-за того, что семья вообще отказалась платить за проезд.

В компании-перевозчике комментировать ситуацию отказались. Однако, по словам юристов, женщина может требовать моральной или материальной компенсации напрямую у перевозчика или же через суд, если докажет вину водителя.