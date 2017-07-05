Subaru представила рестайлинговый универсал Levorg с умным зеркалом

Компания Subaru представила обновлённый универсал Levorg для японского рынка. В пятидверном автомобиле изменилась окраска кузова, обновлены колёсные диски, бамперы и решётка радиатора. Для салона выбрали более качественные материалы и улучшили шумоизоляцию. А мультимедийную систему оснастили большим экраном.
Одна из заметных новинок — умное зеркало заднего вида, которое на самом деле представляет собой дисплей, изображение на который выводится с внешней камеры.
Кроме того, рестайлинговый Levorg оснастили новым электроусилителем руля со встроенным в общий корпус блоком управления. Изменили и настройку подвески универсала.
Японским автомобилистам новинка обойдётся от 2,8 млн иен (порядка 1,5 млн рублей). Ожидается, что эта новинка появится и на других рынках. Например, Levorg очень любят в Австралии и Европе.
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