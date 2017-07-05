Subaru представила рестайлинговый универсал Levorg с умным зеркалом

Новинка, созданная на базе седана WRX, также оснащена трассовым автопилотом EyeSight Touring Assist, который даже на высокой скорости не теряет навыков управления автомобилем.

Компания Subaru представила обновлённый универсал Levorg для японского рынка. В пятидверном автомобиле изменилась окраска кузова, обновлены колёсные диски, бамперы и решётка радиатора. Для салона выбрали более качественные материалы и улучшили шумоизоляцию. А мультимедийную систему оснастили большим экраном.

Одна из заметных новинок — умное зеркало заднего вида, которое на самом деле представляет собой дисплей, изображение на который выводится с внешней камеры.

Кроме того, рестайлинговый Levorg оснастили новым электроусилителем руля со встроенным в общий корпус блоком управления. Изменили и настройку подвески универсала.

Японским автомобилистам новинка обойдётся от 2,8 млн иен (порядка 1,5 млн рублей). Ожидается, что эта новинка появится и на других рынках. Например, Levorg очень любят в Австралии и Европе.