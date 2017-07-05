Военнослужащие Тихоокеанского флота "уничтожили" морскую цель из "Бастиона"

В рамках учений было задействовано свыше 200 военных и 20 единиц боевой и вспомогательной техники.

Военнослужащие ракетного соединения береговых войск Тихоокеанского флота в рамках боевой подготовки выполнили пуск из комплекса "Бастион". В результате была успешно поражена морская мишень. Об этом сообщил глава отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Владимир Матвеев.

По его словам, ракетный дивизион сначала совершил 100-километровый марш на полигон боевой подготовки флота из места постоянного размещения. Затем "Бастион" с ходу развернул технику и выполнил пуск по морской мишени, которая была расположена в 150 километрах от дислокации.

Всего в мероприятии по боевой подготовке принимали участие свыше 200 военнослужащих, а также 20 единиц военной и вспомогательной техники.