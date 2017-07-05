В Тюмени женщина в суде ответит за отказ лечить ВИЧ у маленькой дочки

По данным прокуратуры, безответственной матери грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ВИЧ-инфицированная жительница Тюмени (имя не сообщается) в 2014 году родила дочь. Женщина утверждала, что ВИЧ не существует, и отказалась обследовать ребёнка. В апреле этого года девочка умерла. Данным делом заинтересовалась прокуратура, теперь оно направлено в суд.

— Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, своевременное обследование и лечение ВИЧ-инфекции у ребёнка с момента рождения позволило бы добиться ремиссии заболевания и значительно увеличить продолжительность его жизни с этой патологией, — говорится в сообщении регионального управления прокуратуры.

Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.