Аннинский: Без Гранина невозможно представить себе российскую прозу XX века

Писатель и киносценарист скончался сегодня ночью в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни.

Литературный критик Лев Аннинский выразил свои соболезнования в связи со смертью Даниила Гранина. Он рассказал Лайфу о том, что произведения писателя всегда вызывали огромный резонанс в обществе и никого не оставляли равнодушным.

— Без него невозможно представить себе литературу XX века. Во-первых, потому что он замечательно писал, оторваться было невозможно. Во-вторых, Гранин всегда размышлял о самых главных вещах. Например, о роли личности, которая стоит во главе страны. У него всегда была своя точка зрения, — сказал Аннинский.

Напомним, писатель и киносценарист Даниил Гранин скончался в Петербурге на 99-м году жизни. Всего три недели назад он получил государственную премию из рук Владимира Путина.