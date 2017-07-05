Аннинский: Без Гранина невозможно представить себе российскую прозу XX века

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Аннинский: Без Гранина невозможно представить себе российскую прозу XX века

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Писатель Даниил Гранин. Фото: © РИА Новости/Алексей Варфоломеев

Писатель и киносценарист скончался сегодня ночью в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни.

Литературный критик Лев Аннинский выразил свои соболезнования в связи со смертью Даниила Гранина. Он рассказал Лайфу о том, что произведения писателя всегда вызывали огромный резонанс в обществе и никого не оставляли равнодушным.

<p>3 июня 2017. Писатель Даниил Гранин выступает на церемонии награждения его государственной премией в Константиновском дворце в Стрельне. Фото: © РИА Новости / А<ins>лексей Дружинин</ins></p>

— Без него невозможно представить себе литературу XX века. Во-первых, потому что он замечательно писал, оторваться было невозможно. Во-вторых, Гранин всегда размышлял о самых главных вещах. Например, о роли личности, которая стоит во главе страны. У него всегда была своя точка зрения, — сказал Аннинский.

Напомним, писатель и киносценарист Даниил Гранин скончался в Петербурге на 99-м году жизни. Всего три недели назад он получил государственную премию из рук Владимира Путина.

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