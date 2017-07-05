Volvo перейдёт на электродвигатели к 2019 году

Некоторые модели будут с полностью электрическим приводом, остальные — гибридные варианты. Выпуск моделей, работающих только на топливе, прекратится.

Автоконцерн Volvo намерен полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания. После 2019 года все модели Volvo будут оснащены электродвигателем, сообщается в официальном релизе компании. При этом некоторые из них оснастят полностью электрическим приводом, остальные — гибридные варианты.

— Покупатели всё больше и больше запрашивают электромобили, и мы хотим удовлетворить текущие и будущие потребности наших клиентов, — пишет президент Volvo Cars Хокан Самуэльсон.

В компании это решение называют историческим. Все машины, имеющие только двигатель внутреннего сгорания, будут постепенно исчезать из ассортимента Volvo.