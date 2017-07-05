Предприимчивый украинец "торговал" местами в очереди на границе с Крымом

Гражданина Украины, который торговал местами в очереди на границе с Крымом, задержали у контрольно-пропускного пункта Чонгар. Как сообщается на сайте администрации Херсонской области, мужчину взяли с поличным при получении денег от автомобилиста, желающего сократить время ожидания пограничного досмотра, поставив машину поближе к КПП.
К слову, тариф на услуги "бизнесмена" варьировался от того, насколько дорогой была машина его клиента.
— Водителю автомобиля марки "Мерседес" он предлагал сократить время ожидания в очереди за пятьсот гривен (1 139 рублей по сегодняшнему курсу. — Прим. ред.), а уже для водителя автомобиля марки "Порше" сумма возросла до полутора тысяч гривен, — сообщили в ведомстве.
Предпринимателя передали сотрудникам национальной полиции. На него составлен протокол.
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