Предприимчивый украинец "торговал" местами в очереди на границе с Крымом

При этом преуспевающий бизнесмен ввёл прогрессивную тарифную сетку на свои услуги: с водителя "порше" он брал в три раза больше, чем, скажем, со старенького "мерседеса".

Гражданина Украины, который торговал местами в очереди на границе с Крымом, задержали у контрольно-пропускного пункта Чонгар. Как сообщается на сайте администрации Херсонской области, мужчину взяли с поличным при получении денег от автомобилиста, желающего сократить время ожидания пограничного досмотра, поставив машину поближе к КПП.

К слову, тариф на услуги "бизнесмена" варьировался от того, насколько дорогой была машина его клиента.

— Водителю автомобиля марки "Мерседес" он предлагал сократить время ожидания в очереди за пятьсот гривен (1 139 рублей по сегодняшнему курсу. — Прим. ред.), а уже для водителя автомобиля марки "Порше" сумма возросла до полутора тысяч гривен, — сообщили в ведомстве.

Предпринимателя передали сотрудникам национальной полиции. На него составлен протокол.