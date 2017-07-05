Полтавченко назвал самую главную книгу Даниила Гранина для жителей Петербурга

О смерти писателя стало известно прошлой ночью. Всего три недели назад Даниил Александрович получил государственную премию в Кремле из рук президента Владимира Путина.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко выразил соболезнования в связи с кончиной писателя. Он назвал Даниила Гранина "хранителем исторической памяти" и отметил, что уход такого человека — колоссальная утрата не только для города, но для всей России.

— Вся жизнь Даниила Александровича была связана с Ленинградом — Петербургом. Здесь началась его трудовая биография, отсюда он ушёл ополченцем защищать Родину в годы Великой Отечественной войны, здесь состоялся как писатель. И для нас, петербуржцев, самым важным его произведением всегда была и будет "Блокадная книга", — сказал Полтавченко.

Он напомнил, что за заслуги перед городом Даниил Гранин был удостоен высокого звания почётного гражданина Санкт-Петербурга.

— Даниил Александрович принадлежал к тем людям, для которых важнее всего были долг, честь, совесть, истина. Такими были и герои его книг <...> Он был нравственным мерилом, высочайшим моральным авторитетом. Сегодня нам тяжело и горько говорить о нём "был", — добавил губернатор Петербурга.

Отметим, "Блокадную книгу" Даниил Гранин писал с 1977 по 1981 год. Это документальная хроника блокады Ленинграда. В 2013 году повесть была включена в список "100 книг", рекомендованный школьникам Минобрнауки РФ для самостоятельного чтения.