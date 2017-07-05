В Пермском крае в лесу пропал десятилетний грибник

В региональном Следственном комитете сообщили о масштабных поисках Миши Зубова в лесном массиве.

Десятилетний Михаил Зубов пропал в лесу в Кудымкарском районе Пермского края, когда собирал грибы вместе с папой. Поиском ребенка уже занимаются сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

Как пояснили в СУ СКР по Пермскому краю, ребенок отправился за грибами в лесной массив вместе с отцом. Однако мужчина вернулся один со словами, что потерял сына. Стоит отметить, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

— По объяснениям отца, по ходу сбора грибов он отправил сына домой, показав ему дорогу. Однако ребенок мог пойти неправильной дорогой и заблудиться, — отметили в региональном ведомстве.

Миша Зубов был одет в темно-зеленую кофту, темно-синие брюки, голубые сапоги и синюю кепку. При себе у мальчика был нож с красной ручкой и ведро и для грибов.