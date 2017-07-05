Последние спартанцы. Под Донецком люди три года живут без света и воды. LifeDoc

В посёлке на окраине города осталось всего несколько десятков человек. Люди вынуждены обитать в подвалах.

В прифронтовом посёлке Спартак на окраине Донецка осталось всего несколько десятков жителей. Вот уже четвёртый год они каждую ночь проводят в подвалах. Как рассказала местная жительница Валентина Плешкова, условия их жизни поистине спартанские: воду они берут в колодце, дрова — в посадке, а зарядить мобильные телефоны ходят в соседний посёлок.

— В этом подвале мы провели всю войну, вместе с соседями. Потом все потихоньку разъехались, потому что каждую ночь обстреливают. Сначала было страшно, жутко, а сейчас уже привыкли, — рассказывает женщина.

По воспоминаниям Валентины, за все годы войны самый долгий режим тишины в Спартаке длился всего неделю, а нынешнее "хлебное" перемирие, объявленное 24 июня, не соблюдается с самого первого дня.