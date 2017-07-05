Жена Ярошенко надеется, что Путин и Трамп обсудят вопрос освобождения её мужа

Также Виктория рассказала, что на самом деле письмо Трампу писал не сам Константин, а она вместе с дочкой.

Жена осуждённого российского лётчика Константина Ярошенко Виктория надеется, что вопрос освобождения её мужа будет обсуждаться на встрече Путина и Трампа во время саммита G-20. Об этом женщина рассказала корреспонденту Лайфа.

— Будет ли этот вопрос подниматься, наверняка не знаю, но надеюсь на это очень сильно, — сообщила Виктория.

Напомним, ранее стало известно, что осуждённый российский лётчик, отбывающий наказание в американской тюрьме Форт-Дикс, написал письмо Дональду Трампу с просьбой передать его российским властям. По словам жены Ярошенко, на этот шаг мужа подтолкнула недавняя кончина его матери — Любови Михайловны. Ранее мать лётчика сама писала письмо Трампу, на которое американский лидер никак не отреагировал.

— К сожалению, то, что случилось с его мамой — царство ей небесное, — это, конечно, подорвало его силу духа и воли, поэтому он решился на этот шаг, и я не думаю, что это будет проигнорировано ... Это (возвращение Константина на родину. — Прим. ред.) была последняя воля умершей, — рассказала Виктория.

Женщина также рассказала, что на самом деле авторами письма выступили она сама и её дочка, а не Константин.

— Надеемся на доброту, на душевные человеческие качества. У нас одна надежда — что Трамп всё-таки отреагирует положительно, — сказала Виктория Лайфу.

Константин Ярошенко — российский лётчик, фигурант дипломатического инцидента между Россией и США. В США Ярошенко обвиняют в том, что он якобы пытался организовать поставку партии наркотиков. В 2011 году его приговорили к 20 годам колонии общего режима. Он полностью отрицает вину, называя дело сфабрикованным.