Общественный туалет в "скале". В Норвегии появилась уборная с видом на водопад

В здании есть два длинных узких окна от пола до потолка. Стеклянные прозрачные панели встроены и в сами кабинки.

На юго-западе Норвегии, неподалёку от водопада Скьерфсфоссен, появился необычный общественный туалет, созданный по проекту архитектурной студии Fortunen. По замыслу дизайнеров, туристы будут любоваться живописным пейзажем даже в самые интимные моменты. Подробности рассказал журнал Dezeen.

Reader comment: "Great aide for the pee shy" https://t.co/wPYoLz85WP — Dezeen (@Dezeen) 4 июля 2017 г.

Здание уборной расположено на крутом берегу реки и стилизовано под скалу. Для облицовки уборной использовали плиты из местного камня, а для отделки кабинок изнутри — сосновую фанеру.

Дизайнеры отмечают, что место, в котором располагается общественный туалет, популярно среди туристов. Сюда часто приезжают на пикники, кроме того, здесь пролегают пешие туристические маршруты. В районе водопада есть оборудованные дорожки, лестницы, смотровые площадки, места для отдыха и парковка. В связи с этим туалет пришёлся весьма кстати.