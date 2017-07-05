"Впервые промок, да ещё и до нитки". Жириновский требует разогнать Мосгидромет

Депутат Госдумы возмущён из-за прогнозов погоды, которые в последнее время делают синоптики.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Мосгидромет необходимо уволить и разогнать из-за их прогнозов. По мнению политика, они не справляются со своими обязанности по предупреждению граждан об изменении погоды. В качестве примера депутат Госдумы рассказал, как вчера впервые в жизни промок до нитки.

Вчера страшный дождь был, впервые промок, никогда я не промокал, до нитки. Внезапно дождь пролил, и я почувствовал, что значит промокнуть до нитки Владимир Жириновский

При этом политик порадовался, что у него был запасной костюм и обувь и ему не пришлось сидеть в мокрой одежде. Однако Жириновский считает, что синоптики могли бы и лучше предупреждать горожан об изменении погоды, а раз они не справляются со своей задачей, то их стоит уволить.

— У нас претензии к Мосгидромету. Даже я видел, что чёрная туча подошла к Москве. Но откройте окно, вы, чиновники Росгидромета, чего вы не предупредите, что через 20 минут начнётся сильный ливень? Он начался! — пояснил лидер ЛДПР. — Разогнать Мосгидромет! Разогнать! Уволить!

При этом парламентарий не исключает, что синоптики просто "сидят в подвале" и поэтому не знают о том, что происходит за окном.

Стоит отметить, что 4 июля было объявлено экстренное предупреждение в связи с ливнем и ветром, однако его распространил столичный главк МЧС. Синоптики, в свою очередь, сообщили, что 5 июля будет действовать жёлтый уровень опасности из-за непогоды.