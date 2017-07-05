Кафе, духи и улицы. Как иностранцы выражают свою любовь к Путину

Огромный портрет президента России Владимира Путина появился на севере Италии, в поле недалеко от Вероны. Впрочем, иностранцы часто весьма оригинально выражают своё восхищение российским лидером.

Духи

Белорусский фермер Влад Рекунов ещё в 2015 году представил в Москве духи Leaders Number One, созданные в честь российского лидера. Всего было сделано около 1000 экземпляров. Флакон объёмом 100 миллилитров стоил порядка 6000 рублей.

Кафе в Сербии

В 2014 году центре города Нови-Сада в Сербии открылось кафе "Путин". Вывеску сделали в цветах российского флага и изобразили на ней президента РФ. Владелец Радивой Милянич отмечал, что в городе российский лидер пользуется большой популярностью у местных жителей.

iPhone

В 2015 году в честь дня рождения Владимира Путина итальянский ювелирный бренд Caviar выпустил коллекцию "президентских" iPhone 6s, тираж которой составил 65 экземпляров. Корпус телефонов сделали из титана и украсили золотом. На корпусе также выгравировали слова из гимна РФ.

Ребёнок в Египте

Египетский журналист и переводчик Моамен Мухтар из Каира рассказал о том, что назвал своего сына в честь президента России Владимира Путина. Мужчина отметил, что хочет, чтобы его ребёнок стал очень сильным и умным, как российский лидер, а также развивал связи между двумя странами. Журналист рассказал об имени сына 1 июня. Свой выбор Мухтар-старший объяснил тем, что в мире "есть 100 Владимиров и всего один Путин".

Улица в Палестине

В честь российского лидера ещё в 2012 году назвали улицу в Вифлееме. Соответствующее распоряжение отдал глава Палестинской автономии Махмуд Аббас. Позже российский лидер признался, что для него это стало неожиданностью.

Село в Сербии

Жители сербского села Хаджинце рассказали о своём решении переименовать его в Путиново — в честь президента РФ. Прежнее название, как они уверяют, все давно не любили — оно осталось ещё со времён Османской империи. Все думали над хорошим новым названием, и вот оно — на табличке.