В Приморье подруга замдиректора океанариума плавала с белухой во время карантина

Режим, при котором животные должны быть изолированы от посторонних, ввели в учреждении в ноябре прошлого года после смерти двух дельфинов и сивуча.

Подруга заместителя директора Приморского океанариума поплавала с белухами во время карантина. Об этом сообщает Newsbox24.tv, который опубликовал запись с камер видеонаблюдения, датированную 12 февраля.

На кадрах видно, как молодая женщина без шапочки купается в бассейне с двумя белухами.

— Купание с белухами — тема обалденная. Если одним можно, то почему другим нельзя? Давайте тогда прайс повесим на сайте Приморского океанариума и будем всем городом с белухами и дельфинами плескаться, заражая их и синегнойной палочкой, хламидиями и гонококками различными. Или обязательно нужно с замдиректора подружиться? — пишет Newsbox24.tv.

Напомним, в ноябре прошлого года в Приморском океанариуме ввели режим, при котором животные должны быть изолированы от посторонних. Это было сделано после того, как в океанариуме погибло два тихоокеанских белобоких дельфина и сивуч. По данным местных СМИ, карантин отменили лишь 7 марта.