В Приморье подруга замдиректора океанариума плавала с белухой во время карантина

Подруга заместителя директора Приморского океанариума поплавала с белухами во время карантина. Об этом сообщает Newsbox24.tv, который опубликовал запись с камер видеонаблюдения, датированную 12 февраля.
Замдиректора Приморского океанариума купал в бассейне с белухами свою знакомую. Сюжет длинный, листаем. Помните историю о том, как в Приморском океанариуме в феврале 2016 года помер дельфин по кличке Лео? По официальной версии, которую озвучивал бывший директор учреждения Серков, животное скончалось от аллергической реакции. Но, были подозрения, что Лео скончался от сепсиса, вызванного синегнойной палочкой, который обнаружили и двух выживших дельфинов. Об этом писали все приморские СМИ. Вскоре в соцсетях один из бывших сотрудников Приморского Океанариума писал, что инфекция в бассейне, где содержаться животные, появилась в результате купания людей, а точнее друзей и подруг руководства учреждения. Но, тогда эта информация не нашла своего подтверждения. Однако, сегодня в распоряжении нашей редакции оказалось запись с камеры наблюдения, датированная 12 февраля 2017 года. Обратите внимание, что действия уже происходят при новом руководстве. Как утверждает источник нашей редакции, в тот день зам. директора Приморского океанариума гражданин С, провел в служебное помещение свою подругу. Через несколько минут женщина переоделась в купальник и по коридору направилась в сторону бассейна с белухами. А на этом видео женщина уже плавает в окружении этих прекрасных животных. Туда, сюда, обратно. Самое интересное, что купание подруги замдиректора, происходило в период карантина, который ввели после смерти дельфинов-белобочек в октябре 2016 года. Вот приказ о его введении. То, есть любые купания левых людей запрещены по санитарным нормам, а вовремя карантина и подавно. А карантин был снят только 07 марта. В общем, эти водные процедуры продолжались минут 10, после чего женщина отправилась переодеваться, а уборщица еще и вытерла за ней пол. Слушайте, купание с белухами эта тема обалденная. Если одним можно, то почему другим нельзя. Давайте, тогда прайс повесим на сайте Приморского Океанариума и будем всем городом с белухами и дельфинами плескаться, заражая их и синегнойной палочкой, хламидиями и гонококками различными. Или обязательно нужно с замдиректора подружиться? Или как это сейчас у взрослых людей называется. #newsbox24#владивосток#новости
На кадрах видно, как молодая женщина без шапочки купается в бассейне с двумя белухами.
— Купание с белухами — тема обалденная. Если одним можно, то почему другим нельзя? Давайте тогда прайс повесим на сайте Приморского океанариума и будем всем городом с белухами и дельфинами плескаться, заражая их и синегнойной палочкой, хламидиями и гонококками различными. Или обязательно нужно с замдиректора подружиться? — пишет Newsbox24.tv.
Напомним, в ноябре прошлого года в Приморском океанариуме ввели режим, при котором животные должны быть изолированы от посторонних. Это было сделано после того, как в океанариуме погибло два тихоокеанских белобоких дельфина и сивуч. По данным местных СМИ, карантин отменили лишь 7 марта.
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