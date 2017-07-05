Редкая открытка с автографом Гитлера выставлена на аукцион

На снимке изображён сам фюрер и его любимая овчарка Блонди. Карточка была вручена Гитлером одному из служащих войск СС — Уллиху Элленбеку из-за их общей любви к собакам.

На аукционе в английском графстве Шропшир будет выставлена редкая открытка фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера с его автографом. Особенную ценность представляет подпись снимка — "Волк": так Гитлер обращался только к самым близким друзьям и единомышленникам, пишет Daily Mail.

На открытке запечатлён сам фюрер с его любимой немецкой овчаркой Блонди. Получателем карточки был служащий войск СС Уллих Элленбек, разделявший любовь Гитлера к собакам.

— Гитлер часто упоминал себя как г-н Вольф и говорил: "Я волк, и это моё логово", — поясняет издание.

Элленбек, который умер в возрасте 99 лет в 2011 году, писал: "У меня была возможность поговорить с Гитлером о его собаке Блонди, потому что я сам очень любил собак и нам приходилось работать с немецкими овчарками в СС".

Редкая открытка будет продана в четверг, прогнозируемая цена составляет 2500 фунтов стерлингов. Вместе с ней уйдёт с молотка и открытка, подписанная Элленбеку министром пропаганды рейха Йозефом Геббельсом.