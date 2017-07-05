Московское метро просит пассажиров отказаться от поездок в часы пик

В столичной подземке появились плакаты с указанием периодов повышенной загруженности поездов и станций.

В Московском метрополитене запустили программу, призывающую пассажиров отказываться от поездок в часы пик. Об этом на Московском международном транспортном совете сообщил 1-й замначальника столичной подземки Роман Латыпов.

— На станциях уже размещаются плакаты с указанием пиковой загрузки поездов с тем, чтобы пассажиры сами рассчитывали, когда именно им лучше поехать в подземке, — пояснил он.

Представитель перевозчика добавил, что в некоторых метрополитенах мира в часы пик действует повышенная оплата. Например, в Лондоне с помощью этой меры удалось снизить пассажиропоток.

Отметим, ранее столичные власти сообщили, что в 2017 году число пассажиров, пользующихся услугами общественного транспорта, выросло на рекордные семь процентов. За сутки москвичи и гости столицы совершают почти девять миллионов поездок на метро и МЦК.