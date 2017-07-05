Польша надеется на увеличение числа американских солдат в стране

Этот вопрос польский президент Анджей Дуда намерен обсудить на предстоящей встрече с американским лидером Дональдом Трампом в Варшаве.

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что численность американских войск на территории страны увеличится. Об этом он рассказал в интервью агентству PAP.

— Я очень рад, что у нас есть солдаты США. Надеюсь, их будет ещё больше, — заявил польский лидер.

Дуда отметил, что Польша поддерживает постоянное присутствие союзных войск на своей территории, поскольку только так, по его словам, можно укрепить оборону восточного фланга альянса.

Этот вопрос Дуда собирается обсудить с президентом США Дональдом Трампом во время предстоящей встречи двух лидеров в Варшаве 6 июля. Также на повестке переговоров экономические вопросы и проблемы безопасности.