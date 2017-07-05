Синоптики: К концу недели в Москве похолодает ещё сильнее

Но есть и хорошие новости! Сезон дождей в российской столице постепенно заканчивается.

К концу недели в Москве ожидается понижение температуры. Об этом пишет портал "Утро.ру" со ссылкой на столичных синоптиков. Так, в среду, 5 июля, в Москве будет 18–20 градусов тепла, ливень с грозой и сильный ветер.

Завтра в столице похолодает ещё сильнее. Так, в четверг, 6 июля, в Москве будет 16–18 градусов тепла. В пятницу — 15–17, а в субботу и воскресенье температура и вовсе может опуститься до 13 градусов.

Однако синоптики сообщают и хорошие новости. По их данным, сезон дождей в Москве близок к завершению. Так, начиная с четверга, осадки будут всё слабее, локальнее и кратковременнее.

По данным специалистов, затяжной период дождей в Европейской части России объясняется малоподвижной атмосферной волной. Однако, как уверяют синоптики, погода больше не будет так резко меняться. Поэтому вторая половина сезона всё же будет похожа на лето: ожидается тёплая погода и кратковременные дожди.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Мосгидромет необходимо уволить и разогнать из-за их прогнозов. Известный политик признался, что этим летом он впервые в жизни промок до нитки.