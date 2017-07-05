Австрийская компания потеряла почти $2 млн, связавшись с каналом РФПЛ "Лига ТВ"

Стороны заключили договор о трансляции матчей немецкой, австрийской и российской футбольных лиг, но вскоре в редакции перестали отвечать на телефонные звонки партнёров из Вены.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в мае 2015 года австрийская компания Sportsman договорилась с РФПЛ о создании платформы для трансляции игр немецкой, австрийской и российской футбольных лиг. Заключив договор с каналом "Лига ТВ", европейцы начали разработку, вложив в проект почти два миллиона долларов.

Однако уже через пару месяцев в "Лига ТВ" перестали брать трубку и отвечать на СМС своим партнёрам из Австрии. Как оказалось позже, телеканал, принадлежащий РФПЛ, заключил новый договор с "Газпром-медиа".

Представители австрийской компании попытались вернуть себе деньги, потраченные на разработку платформы, однако переговоры успеха не принесли.

Теперь жалоба компании Sportsman рассматривается на более высоком уровне: руководство компании решило действовать через федерального канцлера Кристиана Керна. По информации Mash, к разбирательствам подключился уже и российский МИД, однако официальных комментариев по этому поводу пока не было.