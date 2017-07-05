Путин выразил соболезнования родным писателя Гранина

Известного прозаика могут похоронить на Комаровском кладбище рядом с могилой Ахматовой.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя Даниила Гранина, который ушёл из жизни поздно ночью 4 июля. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— В связи с той утратой, которую мы понесли… президент Путин направил телеграмму с соболезнованием родным и близким Гранина, — сообщил представитель Кремля.

Как ранее сообщал Лайф, Даниил Гранин последние дни своей жизни провёл в реанимационном отделении одного из петербургских стационаров. Его могут похоронить на Комаровском поселковом кладбище под Северной столицей рядом с супругой.