Путин выразил соболезнования родным писателя Гранина

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Путин выразил соболезнования родным писателя Гранина

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Владимир Путин и Даниил Гранин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев.

Известного прозаика могут похоронить на Комаровском кладбище рядом с могилой Ахматовой.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя Даниила Гранина, который ушёл из жизни поздно ночью 4 июля. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— В связи с той утратой, которую мы понесли… президент Путин направил телеграмму с соболезнованием родным и близким Гранина, — сообщил представитель Кремля.

Как ранее сообщал Лайф, Даниил Гранин последние дни своей жизни провёл в реанимационном отделении одного из петербургских стационаров. Его могут похоронить на Комаровском поселковом кладбище под Северной столицей рядом с супругой.

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