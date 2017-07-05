Песков назвал главную цель первой личной встречи Путина и Трампа

Разговор глав двух государств состоится на полях саммита "Большой двадцатки" 7 июля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что первая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа должна пройти в рабочей обстановке.

— Это первая встреча, первое знакомство президентов, вот главное в этой встрече. Главное, чтобы установился диалог, который важен, — пояснил представитель Кремля.

Песков также отметил, что встреча будет "полноформатной", но ограниченной по времени из-за насыщенного графика саммита G20.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал темы, которые обсудят президенты. Так, на повестке дня будет обсуждение ситуации в Сирии и на Украине, а также вопрос борьбы с международным терроризмом.

О формате встречи пока не было точных данных. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что формат будет любой, удобный обеим сторонам.