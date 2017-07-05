Песков: В Кремле следят за ходом визита Трампа в Польшу

Такое внимание этой теме обусловлено тем, что в Гамбурге 7 июля состоится первая личная встреча президентов России и США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле внимательно следят за новостями о ходе визита американского лидера Дональда Трампа в Польшу.

— Мы с вниманием относимся к тем новостям, которые поступают из Восточной Европы. С учётом того, что в Гамбурге запланирована двусторонняя встреча президентов России и США, — пояснил он.

При этом слухи о желании Трампа усилить влияние в Восточной Европе представитель Кремля назвал политологическими упражнениями и заверил, что за этой информацией также следят в Кремле.

Отметим, Дональд Трамп прибудет в Варшаву сегодня вечером, а уже завтра он примет участие в так называемом саммите глав Трёхморья, созванном в целях интеграции государств Центрально-Восточной Европы. Прямо из Польши президент США полетит в Гамбург, где состоятся заседание глав G20 и его первая личная встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.