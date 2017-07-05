Полузащитник Лука Модрич перешёл в хорватский клуб "Вартекс"

18-летний футболист является полным тёзкой известного игрока сборной Хорватии и мадридского "Реала".

Хорватский полузащитник Лука Модрич подписал контракт с местным клубом третьей лиги "Вартекс". Об этом клуб сообщил на своей странице в "Фейсбуке". 18-летний футболист — тёзка и однофамилец 31-летнего полузащитника сборной Хорватии и мадридского "Реала". Подрастающий Модрич будет выступать под 18-м номером.

— В раздевалке наших игроков оказался и мальчик со знаковым именем — Лука Модрич! Квалифицированный полузащитник, прекрасно подкованный технически и чрезвычайно напористый в поединке, он, безусловно, освежит наш коллектив. Добро пожаловать, Лука! — подписал клуб послание новому игроку.