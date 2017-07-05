Песков назвал диалог России и США жизненно необходимым для всего мира

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва надеется на то, что в ходе встречи Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа установится рабочий диалог.
— Ожидание того, чтобы установился диалог рабочий, который, наверное, жизненно необходим для всего мира в плане повышения эффективности решения критической массы конфликтов и проблем, которая растёт день ото дня, — пояснил представитель Кремля.
4 июля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп встретятся на саммите "Большой двадцатки" 7 июля.
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