"ВКонтакте" откроет группу для получателей "дальневосточного гектара"

Таким образом люди смогут не только познакомиться со своими соседями, но и обсудить все нюансы по обустройству земли.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) открыло во "ВКонтакте" сообщество "Дальневосточный гектар: мы соседи!". Об этом сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

— Формирование единого "дискуссионного клуба" для граждан, земельные участки которых располагаются в агломерациях "дальневосточных гектаров", призвано способствовать обмену успешными кейсами в решении тех или иных вопросов, возникающих в процессе создания нового населённого пункта, — говорится в сообщении.

Ожидается, что это даст возможность людям познакомиться со своими соседями и обсудить все нюансы по обустройству земли.

Отметим, что за первый год работы программы заявки на получение "дальневосточного гектара" подали более 95 тыс. человек. В списке заявителей — жители практически всех российских регионов.