Песков отреагировал на данные соцопроса о выборах президента 2018 года

По словам представителя Кремля, все опросы о внутренней политике подлежат анализу.

Как пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков, результаты опроса "Левада-центра" о внутренней политике президента Владимира Путина и выборах российского лидера в 2018 году будут проанализированы.

— Безусловно, данные различных соцопросов принимаются во внимание, но с известными скидками. Безусловно, всё это подлежит осмыслению, анализу и, конечно, ни один из этих опросов не может играть решающую роль при определении реальной картины и положения вещей, — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, 66 процентов россиян хотят, чтобы Владимир Путин был президентом РФ и после выборов в 2018 году. При этом треть респондентов во время опроса "Левада-центра" пояснила, что будущий лидер должен проводить более жёсткую линию во внутренней политике.