В Курской области подросток погиб, забравшись на опору ЛЭП ради селфи

Мальчик забрался на самую вершину столба. Там его и ударило током. Провода находились под напряжением в 10 тысяч вольт.

16-летний подросток погиб в Курской области, забравшись на опору высоковольтной линии электропередачи, чтобы сделать селфи. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следователей, мальчик гулял в окрестностях города Рыльска в компании двух несовершеннолетних друзей. Подойдя к линиям электропередачи, подросток решил сделать эффектное селфи и, несмотря на уговоры друзей, взобрался на самый верх электрической вышки. Там отчаянный фотограф зацепился за провода с напряжением в 10 тысяч вольт, от удара током он упал с 20-метровой высоты и погиб на месте.

Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. Сообщается, что погибший жил в семье с отчимом, матерью и младшим братом.