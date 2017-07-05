Министерство обороны докладывало Путину о пуске баллистической ракеты КНДР

Запуск был осуществлён с территории провинции Пхёнан-Пукто, которая находится у границы с Китаем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные доложили Владимиру Путину о пуске ракеты КНДР и о типе этого снаряда. Однако другие подробности по этой теме представитель Кремля озвучить отказался.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя испытания КНДР, призвал решать проблему путём переговоров, не нагнетая ситуацию.

Напомним, пуск состоялся 4 июля по личному приказу лидера страны Ким Чен Ына. Запуск межконтинентальной баллистической ракеты был осуществлён с территории провинции Пхёнан-Пукто, которая находится у границы с Китаем. Уточнялось, что за 39 минут ракета пролетела почти тысячу километров, однако, по информации российских военных, которые отслеживали ракетные испытания Пхеньяна, снаряд пролетел около 510 километров.